Kui esmaspäeva hommikul konteiner ära viidi, jäi platsile maha vaid oksahunnik. Paraku ei ­püsinud koht puhtana kuigi kaua. Juba õhtuks oli keegi leidnud, et just see on õige koht, kallamaks maha sõiduauto järelkäru jagu sodi. Esiti tundmatu kodanik oli hunnikusse ladunud muu hulgas mööblijuppe, kuhjaga paberit, esmapilgul vana laudaukse, aga ka näiteks eseme, mida vanasti kasutati seatapul, et loom jalgupidi üles riputada.