Lihula tulistajale mõisteti 20-aastane vanglakaristus

Siret ja Rando Kesküla, kes kaotasid mullu 6. juunil Mikk Tarraste kuulide tõttu kalli pereliikme, Sireti ema Ülle, ja kelle lapsed said raskelt viga, on kohtuotsuses sügavalt pettunud.

Kohus arutas kriminaalasja üldmenetluses avalikel istungitel kolmeliikmelises kohtukoosseisus ehk ühes rahvakohtunikega. Kohus leidis, et toimepandud kuritegu oli oma olemuselt julm, selle sooritamise vahendid ja nende kasutamise intensiivsus viitavad sellele, et Tarrastel oli soov ja eesmärk ohvrid kindlasti tappa.

«Sellise teguviisiga on süüdistatav näidanud end kui julma ja jõhkrat inimest, kellel puudub igasugune austus inimkeha ja -hinge vastu,» märkis kohtunik Rubo Kikerpill kohtuotsust välja kuulutades. Kohus leidis, et süüdistus leidis täielikku tõendamist.

Karistuse määramisel tugines kohus valitsevale kohtupraktikale. See kinnitab, et eluaegne vangistus mõistetakse siis, kui isik on tapnud või tapmiskatse toime pannud korduvalt. Samuti juhul, kui ta on varem sooritanud raskeid kuritegusid, nagu eluohtlike kehavigastuste tekitamine, vägistamine, röövimine, ja kandnud nende eest pikaaegset vanglakaristust, kuid ei ole sellest mingeid järeldusi teinud. Peale selle tuleb kohtul arvestada karistuse mõistmisel kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid.