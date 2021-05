Pärnu haiglas on tänahommikuse seisuga 15 koroonapatsienti. Hospitaliseerituid tuli juurde neli, koju saadeti viis patsienti ja üks koroona seljatanud haige viidi üle tavaosakonda.

Eile vaktsineeriti Pärnumaal 213 inimest, kellest 180 sai esimese ja 177 teise kaitsesüsti. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud 28 923 inimest (33,6 protsenti siinsest rahvastikust), kaks süsti on tehtud 13 517-le (15,7 protsenti).

Enim uusi positiivseid testitulemusi laekus Harjumaale, kus nakkus tuvastati 79 inimesel, kellest 53 on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 277.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 19 uut COVID-19-juhtumit, haiglaravi vajab 197 patsienti. Haiglate koroonapatsientide keskmine vanus on 65 aastat.

Eestis manustati 14 732 vaktsiinidoosi. Kaitsesüste on tehtud 423 637 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 214 618 inimesel. Üle 70aastastest üle 65 protsendi on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi.