Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on siinkandis 317, mis jääb alla vaid Ida-Virumaa ja Valgamaa näidule (582 ja 521). Kõige madalam nakatumisnäit on Hiiumaal (22). Kahe nädala haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 251.