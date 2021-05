Graafikud ⟩ Maakonna nakatumusnäit kukkus detsembri tasemele

Maakonna 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 291. Viimati oli näit ligilähedane mullu 19. detsembril, kui see oli 288. Veel eelmisel teisipäeval oli nakatumisnäit 385.

Siiski on Pärnumaa näit endiselt riigi keskmisest kehvem, meist suurem on see vaid Ida-Virumaal ja Valgamaal (550 ja 500). Väikseim nakatumisnäit on Hiiumaal (22). Kahe nädala nakatumus 100 000 inimese kohta on Eestis 236.