Pernovas algas puhastusööde viimane vaatus

Kui kõik kenasti läheb, on Pernova mai lõpuks puhas. Loodusmaja ruume puhastatakse sügavamatest soppidest väljapääsude suunas, et ei tekiks ruumidevahelist ristsaastumist. “Üks ruum korraga, siis tagurdatakse sealt välja ja pannakse uks lukku. Iga ruumi kohta koostatakse akt, kus on kirjas, mida puhastati, kuidas puhastati, millega puhastati, kes puhastas ja kui kaua puhastati,” selgitas Mertsin, kes peab õhtuti terviseametile edastama raporti päevaste tegevuste kohta. Mertsin lootis, et terviseametiga ühte sammu astudes saab 31. maiks maja ära vormistada. “Ja kui kõik läheb ilusasti, saame lastekaitsepäeval, 1. juunil maja pidulikult avada,” unistas ta.