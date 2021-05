Ametnikud Pärnu linnaruumist: Kohalikel elanikel on sõnaõigus

Pärnu kesklinna on uue üldplaneeringu järgi lubatud kõrghooned. Kust tuli mõte, et Pärnus võiks nii suuri maju olla?

Ma ei saa nõustuda, et uus üldplaneering kehtestas kõrghooned. Meil on võimalus nende ehitamist kaaluda, arhitektuurivõistluste ja detailplaneeringute kaudu leida linnaruumile sobiv lahendus. Samale lähenemisele jõudsid analüüsi teinud arhitekt ja linna sotsioloog. Muinsuskaitseametki leidis hilisemas faasis, et asukoht on selline, kus võib kaaluda kõrgemat mahtu, kui muinsus­kaitse eritingimused lubavad.