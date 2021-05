Graafikud ⟩ Maakonda lisandus üheksa uut koroonapositiivset

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 238. Kõrgem on see näit vaid Valga- ja Ida-Virumaal (489 ja 488).

Maakonnas vaktsineeriti ööpäevaga 448 inimest. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud 30 376 inimest (35 protsenti siinsest rahvastikust), kaks süsti on tehtud 14 272-le (16,6 protsenti).

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam tõi esile, et eelmisest nädalast on maakonnas nakatumine püsinud stabiilne, kuid eesmärk on siiski langus. “Praegu näemegi pidevat langust. Jah, see ei ole äkiline, aga iga päevaga nakatunute arv väheneb,” avaldas ta.