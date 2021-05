Möödunud laupäeval ilmunud intervjuus kõneles Pärnus elav lõuna-aafriklanna Didi Reinhold, et kui olla teadlik vaesusest ja halbadest oludest mõnes teises riigis, paneb see rohkem hindama võimalusi ja vabadusi, mis Eestis on enesestmõistetavad. Ta täheldas, et laste arvates toimib maailm igal pool samamoodi.