Janne Ristimetsa tantsustuudio esindaja Marika Kleiuse sõnutsi osales kevadpeol umbes 100 õpilast 19 kavaga. “Kuigi päris pausil ei ole meie tunnid kordagi olnud ja kogu aeg oleme pakkunud vastavalt lubatud tingimustele videotunde või õuetunde väiksemates rühmades, on sellises õppevormis kaod õpilaste ridades siiski märgatavad,“ rääkis Kleius. “Oleme aga südamest tänulikud, et meil on tegelikult väga kokkuhoidev stuudiopere, toetavad lapsevanemad ja säravate silmadega lapsed on jätkuvalt meie ümber,” lisas ta.