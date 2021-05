Graafik ⟩ Viimase nädalaga vähenes nakatumine poole võrra

Reedel koliti Qvalitase Pärnu koroonaviiruse proovide võtmise telk naiseranna parklast Ülejõele masinatehase parklasse. Seda tehti linnavalitsuse initsiatiivil, et hoida rannaäärne suvehooajal täies mahus avatuna.

Masinatehase parklas avatud proovivõtupunkti sissesõit on sõudebaasipoolsest otsast, kus varem oli keelumärk, mis nüüd eemaldati.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 176 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 3,9.

Ööpäevaga avati haiglates 12 COVID-19-haiguslugu, haiglaravil on 130 patsienti, kelle keskmine vanus on 67 aastat ja kellest üle 60aastased on 93 (71 protsenti).