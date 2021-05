Hommikune spaaklient: Lapsed ei jõudnud ära oodata, millal siia saame

Eliis Valdma tuli kohe avamispäeval perega spaasse, sest lapsed on harjunud iga nädal ujumas käima, aga nüüd pole pikalt basseini pääsenud. FOTO: Urmas Luik

Eliis Valdma oli kolme väikese tütre ja abikaasa seltsis Pärnu Tervise Paradiisi veekeskuses platsis napilt tund pärast taasavamist. Tallinlanna rääkis, et enne basseinide ja veekeskuste sulgemist käisid lapsed kord nädalas ujumistrennis, aga nüüd on sisse tulnud väga pikk paus. “Kuna viibisime Pärnus, mõtlesime, et kasutame suurepärast võimalust ära,” põhjendas ta kohe esimesel päeval veekeskuse külastust.