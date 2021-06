Siinse loomade varjupaiga juhataja Seyle Jussi jutu järgi pole harv, kui kassipesakonna leidnud pere soovib mõne poja endale jätta. Nii juhtus mullu ka Innaga – endale kassipoja võtnud kodu perenaine oli veendunud, et omale jäi isane kassipoeg. Varjupaik jagas Inna perele infot, mis vanuses tuleks kiisule teha vaktsiinid, parasiiditõrje ja loom soovitavalt kastreerida. Nii pidi kiisupoega ootama muretu kodulemmiku elu.

“Selle aasta märtsi lõpus saime kurva kõne, et Intsust on saanud Inna, kel on neli poega ja neid ei soovita,” rääkis Juss.

Varjupaigal ei jäänud muud üle kui võtta kassiema koos järeltulijatega enda hoole alla.

Kassipoeg Naf-Naf on vallatu kiisutüdruk, kellele loodetakse leida maailma parim kodu. FOTO: Varjupaikade MtÜ

Kassitited said neid vaevanud kõhumurede ja silmapõletiku tõttu pikalt ravi, kuna vaktsineerimata kassiemade poegadel on immuunsus madalam ja nad on viirushaigustele vastuvõtlikumad. Päästa õnnestus kolm poega, kes said nime “Kolme põrsakese” muinasjutu järgi. “Üks pisike vaatab teisi pilvepiirilt,” tõdes Juss, et kõiki poegi ei õnnestunud päästa.

Praegu on nii kassimamma kui tema kaks poega uues kodus. Vaid hallitriibulise kasukaga nääpsuke Naf-Naf pole seni kellelegi silma hakanud. Kassitüdruk on sõbralik ja mänguhimuline, käib liivakastis ja hoiab puhtust. Ta on kiibistatud, vaktsineeritud ja parasiiditõrje.

Kassipoja ülejäänud pereliikmed on juba kodud leidnud, Naf-Naf üksi on veel varjupaigas. FOTO: Varjupaikade MtÜ