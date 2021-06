Graafikud ⟩ Pärnumaale lisandus alla kümne nakatunu

Pärnu lisandus viis ja Lääneranna valda kaks pärgviiruse kandjat, Põhja-Pärnumaale ja Torisse üks nakatunu.

Viimase kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 173.

Pärnu haiglas on tänahommikuse seisuga kaheksa koroonapatsienti. Juhitaval hingamisel pole ühtegi haiget. Ööpäevaga saadeti koju üks ja ravile tuli samuti üks patsient.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam märkis, et maakonnas on nakatumise pilt läinud ilusamaks. “Loodame jätkuvalt langust, kuid lubada ei saa, et üldse ühtegi nakatunut kuu lõpus pole,” lausus Juhkam. Kui õpilased kooli tagasi kontaktõppele lubati, siis nakatumus ja lähikontaktsete arv kasvas, kuid nüüd on see tendents taandunud.

Juhkami sõnutsi oli see paarinädalane muutus pärast esimest leevendust.

Pärnumaal on üks kolle, kuhu kümne päevaga on nakatunuid lisandunud. Lääne regiooni juht ütles, et kolded on enamasti peresisesed või tutvuskonnaga seotud, enamasti paari–kolme inimesega. Kuna nakatumine on vähenenud, on terviseametil juhtumitega võimalik põhjalikumalt tegelda.

Juhkam märkis, et arutelu siseruumides maskikandmise kohustuse üle on viimastel nädalatel olnud elav. Ta arvas, et paari nädala pärast on kohustusest vabanemine tõenäoline.

Pärnumaal on vaktsineeritud veidi üle 44 protsendi elanikest ehk vähemalt ühe süsti on saanud 31 172 inimest. Kaitsepookimine on lõpetatud 16 657-l. Möödunud ööpäeval tehti 69 kaitsesüsti.

Viimase ööpäevaga analüüsiti Eestis 4386 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 131 ehk kolm protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 58 inimesel, kellest 34 elab Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus nakatunuid 32, Pärnumaale üheksa, Tartumaale kuus ja Valgamaale viis, Rapla- ja Võrumaale neli, Viljandimaale kolm, Saaremaale kaks, Hiiu-, Järva- ja Põlvamaale üks. Jõgeva- ja Läänemaale ega Lääne-Virumaale ei tulnud nakkusjuhte juurde. Viiel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 163,8 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 3,7.

Ööpäeva jooksul avati haiglates kümme COVID-19- haiguslugu, haiglaravil on 122 patsienti, kelle keskmine vanus on 66 aastat ja kellest üle 60aastased on 86 (70 protsenti).