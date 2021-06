“Aastatega on sõudjate auhinnakappi, mis nüüdsest asub uue hoone fuajees, kogunenud hulganisti karikaid. Ajad on teised, aga üks on kindel: oleme karikavõistlustel peaaegu alati esirinnas,” rõõmustas Pärnu sõudeklubi president Toomas Rapp.