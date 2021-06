Pärnu Postimees uuris pärnakatelt, mida arvatakse kolmapäevast kehtima hakkavast muudatusest, et avalikes siseruumides pole maski kanda enam kohustuslik. Samal ajal on kohtades, kus ventilatsioon on kehv ja võõrastega vahemaad hoida ei anna, näiteks ühissõidukis, suu ja nina katmine soovituslik.