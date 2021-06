Klassikasõpradel avaneb võimalus nautida tasuta mulluseid festivalikontserte

Eelmistel aastatel on Pärnu muusikafestivali piletimüük alanud juba märtsis, ent tänavu on meeskond oodanud valitsuse otsust suviste piirangute suhtes. Muusikasõbrad ei jõua aga ära oodata, millal pääsmed müüki tulevad, ja nõnda täitub korraldusmeeskonna kirjakast iga päev selleteemaliste küsimus­tega. Et kärsituid festivalifänne lohutada, pakub korraldustiim festivali kodulehel igal nädalal tasuta kuulata-vaadata üht eelmise aasta kontsertidest.