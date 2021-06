Sõõm värsket õhku pärast veebiproovides veedetud kuid mõjus näitlejatele nii kosutavalt, et kui me fotograafiga taluõele jõudsime, nautisid nad, ninad taeva poole, sooja suveilma: parasjagu oli just puhkehetk. Eriti magus oli prooviaeg Sepo Seemanile, kelle 50. sünnipäeva selle lavastusega ühtlasi tähistatakse ja kes meie kohale jõudes parajasti laval selili peesitavat töömeest kehastas. “Mõtle, kui vihma ladistab,” viskas ta nalja, ent tõdes, et sellist lavastust tehes juubelit ­tähistada on unelmate olukord. “Ma ei tea, kas meie tiivad ­kannavad, aga ma arvan, et ­kannavad, meil on väga tugev trupp.”