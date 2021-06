Rannapromenaadi rekonstrueeritava osa esmane valmimistähtaeg oli 1. juuni, aga kuna tööde käigus selgus, et survepumpla oli amortiseerunud, vajas see väljavahetamist. Seda projektis polnud ja septiku tarneaeg oli koroonapandeemiast tingitud tarneraskuste tõttu tavapärasest pikem. Septiku vahetus tähendas omakorda seda, et välja tuli vahetada kanalisatsioonitorustikki, mida samuti esitises ehituskavas polnud, ja see segas kivide ladumist. Nii pikendati tööde tähtaega 18. juunini.