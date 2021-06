Irina Talviste: Ainult usaldusliku koostööga saame kolmanda silla valmis

Pärnu kolmanda silla projekt on kütnud kirgi juba mõnd aega, kuid nüüd on valeväited võtnud võimust, varjutades tegelikke seisukohti. Tsiteerides Winston Churchilli: vale on poolel teel ümber maailma, enne kui tõde püksid jalga saab. Sama on juhtunud Pärnu uue silla plaaniga. Kõlavad loosungid, et Reformierakond ei soovi linna uut silda. Mis siis õigupoolest toimub?