Graafikud ⟩ Noorim haiglaravil viibiv koroonapatsient on 18aastane

Pärnu haiglas viibib ravil kaheksa COVID-19-patsienti, neist kuus on Pärnu linnast ja kaks maakonnast. Noorim COVID-haige on 18- ja vanim 94aastane. Viimase ööpäeva jooksul hospitaliseeriti üks koroonasse haigestunu, koju sai samuti üks inimene.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 132,3, mis on üle pika aja Eesti keskmisest (137,4) väiksem.

Suurim on näit Valgamaal (343,9), väikseim Järvamaal (16,6).

Eile vaktsineeriti 558 inimest. COVID-19 vastu on esmase vaktsiinidoosi saanud 31 570 pärnumaalast ehk 45,3 protsenti siinsest rahvastikust. Keskmisest rohkem on kaitsepookimisi tehtud Kihnus, Põhja-Pärnumaal ja Lääneranna vallas.

Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 17 269 pärnumaalasel ehk ligi veerandil rahvastikust.

Eesti haiglates avati seitse uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab kokku 112 patsienti. Haiglaravil patsientide keskmine vanus on 66 aastat.

Eile suri üks koroonaviirusega nakatunud 72aastane mees. Kokku on Eestis surnud 1260 koroonaviirusega nakatunut.

Ööpäeva jooksul manustati 11 003 vaktsiinidoosi, kokku on kaitsesüste tehtud 484 507 inimesele, neist 274 748 vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Kaks kolmandikku kõigist üle 70aastastest on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi.