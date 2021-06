Pärnu kontserdimaja galeriis võib näitusekülastajale heiastuda pilt kunstnikust, kes seisab aias vana õunapuu all, kesk õrnas tuulehoos langevat õitelund, ja püüab lõuendile aianurgas lõhnavate sirelite imelisi violetseid õiekobaraid. See on Pärnu kunstiklubi näitus “Õitsemine”, mis ootab kunstisõpru kogu juunikuu.