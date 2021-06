Piltuudis ⟩ Ühistranspordikeskus katsetab päikeseenergial töötavat infotablood

Pärnu haigla bussipeatusesse pandud süsteem on põhimõttelt üsna lihtne. Voolu toodavad ootekoja katusele paigaldatud päikesepaneelid, energia salvestatakse samas olevatesse akudesse. Elektroonne infotabloo töötab nagu tabloo muiste, ainsa erinevusega tavapärasest, et paigaldatud on anduridki: kui inimesi parasjagu peatuses pole, siis energia säästmiseks pilti ei kuvata.