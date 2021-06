Graafik ⟩ Nakatumisnäit püsib languses

Viimase kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 121.

Kõrgeim näit on Ida-Virumaal (261) ja madalaim Järvamaal (13). Riigi keskmine nakatumus on 119.

Nädalaga on nakatumisnäit Pärnumaal langenud 74 võrra.

Eile vaktsineeriti 802 pärnumaalast. Siin kandis on vähemalt korra vaktsineeritud 45,7 protsenti täiskasvanud elanikest. Vähemalt korra on kaitsepookimine tehtud 31 880 inimesele, vaktsineerimine on lõpetatud 18 854 siinsel asukal.