Võistluste direktori Enn Ranna sõnul on suur rõõm, et vaatamata piiratud reisimisvõimalustele ja ebakindlale olukorrale koguneb kahe järgmise nädala jooksul Pärnumaale nii palju eri riikide sportlasi.

„Maria talu jaoks on see esmakordne kogemus võõrustada sedavõrd kõrgetasemelist ratsavõistlust. Oleme selleks loonud põhjalikult uuendatud võistlusväljakud, mis vastavad kõigile rahvusvaheliste võistluste tingimustele. Loodan, et meie juurde leiavad tee ka pealtvaatajad,“ ütles Rand.