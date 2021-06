“Ehkki tulemuse poolest läks 5000 kõige paremini, hindan ma kõige rohkem 500 meetri sõitu – läbisin selle puhaste paberitega,” raporteeris Karlson vahetult pärast tänast viimast finišit Poolast Poznanist. “Kokkuvõtvalt tuleb tunnistada, et distantside esimesed pooled on mul võrreldes teistega nõrgad, et rääkida üheksa sekka (finaali, M. P.) murdmisest.”