Pärnu poiss tuli Eesti meistriks

Oja juhendaja, Pernova tehnikamaja lennumudellismi õpetaja Ants Selgoja jutu järgi oli võistlustel üle pika aja suurepärane ilm, ent päeva edenedes õhutemperatuur kasvas. Sel spordialal tähendab see, et võistlejatel muutus tõusvate õhuvoolude otsimine keerulisemaks.

“Mudellendur peab oma lennuki juhtima tõusvasse õhuvoolu, et lennuk lendaks täis kontrollaja – kolm minutit. Rain sai sellega hästi hakkama ja tasuks on Eesti noorte meistritiitel,” kiitis juhendaja, kelle sõnutsi tagas Oja esikohaga koha vabalennu mudellennukite Eesti noortekoondises aastal 2022. “Kahel viimasel aastal on noorte MM Prantsusmaal viiruse tõttu ära jäänud – loodame, et järgmisel aastal toimub.”