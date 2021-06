Noorte Kotkaste Pärnumaa maleva pealikule ja võistluste peakorraldajale Alar Tammele meeldis enim, et aastast aastasse on järjekindlalt tõusnud osalevate võistkondade arv ja nende sooritusvõimegi on märkimisväärselt paranenud. Samuti tõi ta esile asjaolu, et võistlust korraldavasse toimkonda on hakatud tulema suisa perekonniti: kui näiteks kaitseliitlasest isa on tulnud maastikule askeldama, ei jäeta koju abikaasat ega järelkasvugi.