Jõulumäe pallimänguväljakud on valmis. FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees

Plats nii uus, et kokkupuutel ketsiga veel piuksub. Võrgud nii värsked, et pehmelt vaid sahisevad. Palli põrgatades on hääl nii malbe – olen sattunud korvpalliparadiisi.