Kokku on viiruskriisi ajal kodumaakonnas teadaolevalt kroonviirusega nakatunud 5377 elanikku, neist 39 on viirusega nakatunud viimase nädala jooksul.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Pärnumaal 102,1, mis on Eesti keskmisest näidust (97,6) pisut suurem.

Kõrgeim on nakatumisnäit Ida-Virumaal (211,5) ja madalaim Järvamaal (6,6).

Eile vaktsineeriti 870 pärnumaalast. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud 47,2 protsenti täiskasvanutest. Ühe korra on kaitsepookimine tehtud 32 909 inimesele, kuuri on lõpetatud 20 089 elanikku.