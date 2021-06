Konterdimaja avab muusikasõpradele taas uksed

“Tore, et kollektiiv saab jälle kokku ja rõõmsalt tööle asuda,” märkis kontserdimaja juht Marika Pärk, kelle sõnutsi polnud maja küll päris suletud, jätkusid näiteks muusikakooli proovid-tunnid, kuid publikut saali lubada ei saanud. Nii on tema sõnutsi oma töötajad maja nii-öelda soojas hoidnud, kuid tunne tulla tööle teadmisega, et uksest saab jälle sisse lasta publikutki, siiski palju kordi etem.