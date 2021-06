Pärnakast Rõbaltšenko on kohalike elanike seas tuntud, kuna on suviti Sindis vetelpäästjana leiba teeninud kaheksa aastat. “Minu silma all keegi ei lammuta ja prügi ei lennuta,” tõdes mees, kel vahel tööl kaasas kümne aastane päästekoer, pensioniikka jõudnud labrador Alpa.