Silvia Paluoja: Ministrid vahetuvad, patsient ikka paadis

Jutuajamise Kihnu vallavanema ­Ingvar Saarega lõikab läbi tasku­telefoni helin ja tema küsimus, kas patsient suudab istuda. See on põhiküsimus, sest kiiret abi vajaja sõltub Liivi lahe suurimal püsiasustatud saarel endiselt paadist. Paar kõnet hiljem leiab Saar ülevedaja, kes jätab oma tööd ja tegemised ning viib keskealise haigestunu saatjaga 12 kilomeetri pikkuse meretee taha Munalaiu sadamasse, sinna sõidab Pärnust vastu kiirabiauto. Õnneks on meri laussile, õnneks ei ole vaja kanderaami ja ega seda AS Saarte ­Liinidelt laenatud kitsasse tööpaati ei topikski.