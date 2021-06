Praegu pole Are ümbruses tanklat ega supermarketit. Ainuüksi alevikus elab 450 elanikku, kuid tulevikus pääsevad Via Baltica maantee Are viadukti kaudu kiirteele ligikaudu 4000 Suigu, Tootsi, Selja ja ümbruskonna külade elanikku. Samuti jääb Are Pärnu suure ümbersõidu valmides suure maantee äärde, kuid Nurme ja Sauga enam mitte.

“Via Baltica Are piirkonna mahasõit on projekteeritud meie valduses maatüki kõrvale ja nii tekkis mõte, et see maa sobiks rohkem kiirteeäärseks teenindusjaamaks kui metsamajanduseks,” selgitas Mõis Pärnu Postimehele tänavu märtsis. Mõisa kunagine kodukant Are on tema hinnangul perspektiivne ja arenev koht.

Eskiisprojekti illustratsioon kavandatava kaupluse eest. FOTO: AS K-Projekt

Tulevast nädalast avalikkusele esitletava planeeringu eskiislahenduse kohaselt jagatakse Elbu külas asuvad Aru ja Ado-Metsa kinnistu üheksaks krundiks. Kokku ligemale kümnehektarisele alale jäävatest kruntidest kolmele soovitakse määrata transpordi-, viiele äri- ja ühele tootmismaa sihtotstarve.

Planeeringualale on kavandatud tankla veoki- ja bussiparklaga, kauplus ja taluturulett. Samuti kaheksakorruseline hotell ja Tori valla infopunkt.

AS K-Projekti koostatud eskiislahendusega saab 17. juunist 16. juulini tutvuda Tori valla kodulehel ja Sauga teenuskeskuses, kus 26. juulil toimub ka avalik arutelu.

Eskiisi avalikustamine on detailplaneeringu menetluse üks etappe, mille läbimisegi järel võtab protsess mõningatel juhtudel aastaid. Samal ajal märkis Mõis märtsis, et temal kiiret pole, sest kompleksi rajamisega ei tehtaks algust enne, kui alustatud on Via Baltica ümberehitamist.