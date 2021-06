Graafikud ⟩ Maakonda lisandunud nakatunud saab ühe käe näppudel kokku lugeda

Nädala jooksul tuvastati Pärnumaal 34 nakatunut. Seda on kolmandiku võrra vähem kui üle-eelmisel nädalal, kui seitsme päevaga lisandus 50 uut nakkuskandjat.

Eile sai positiivse proovivastuse kaks Lääneranna valla elanikku. Üks uus pärgviirusega nakatunu lisandus Häädemeeste ja Põhja-Pärnumaa valda ning Pärnu osavaldadesse.

Viimase kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 97,5, kogu Eestis 90,2. Kõrgeim nakatumisnäit on endiselt Ida-Virumaal, kus 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on 184,7. Madalaim näit on Järvamaal (6,6).

Pärnu haiglas oli täna hommikul kolm koroonapatsienti: üks Pärnust, üks maakonnast ja üks Läänemaalt, kus kohalikus haiglas suleti koroonaosakond 25. mail. Enamikus Pärnu haigla osakondades on taastunud tavatöökorraldus. Kuna haiglate ohutaset pole muudetud, kehtib ravilas jätkuvalt külastuskeeld ja maskikandmiskohustus.

Eile vaktsineeriti kodumaakonnas 747 elanikku. Siin kandis on vähemalt ühe süsti saanud 33 134 ehk 47,5 protsenti täiskasvanutest. Vaktsiinikuuri on lõpetanud 20 649 inimest (29,6 protsenti täisealistest). Vaktsineerimine on kõige paremini edenenud merevallas Kihnus, kus kaks doosi on käes pea 41 protsendil elanikest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3491 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 54 ehk 1,5 protsenti testidest.

Enim uusi positiivseid testitulemusi laekus Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 24 inimesel. Ida-Virumaale lisandus üheksa, Raplamaale neli, Võrumaale kolm, Viljandimaale kaks ning Hiiu-, Lääne-, Põlva- ja Tartumaale üks uus nakkusjuht. Kolmel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäeva jooksul avati haiglates kaks uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 62 patsienti, kelle keskmine vanus on 68 aastat.

Suri 85aastane koroonaviirusega nakatunud naine. Kokku on Eestis surnud 1266 koroonaviirusega nakatunud inimest.