Pilgud taevasse! ⟩ Kuu varjutab peagi kolmandiku päikesest

Oluline on teada, et päikesevarjutuse ajal ei tohi otse päikesesse vaadata, sest see ei ole silmadele hea. Samuti ei tohi nähtust vaadelda filtrita pikksilma, teleskoobi või binokliga, mis koondavad esiläätse pindala jagu intensiivset päiksevalgust ühte tulipunkti. See võib lõppeda nägemiskahjustusega.