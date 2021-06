Rahuliku iseloomuga Tori hobune tekitab tuliseid vaidlusi

Tori hobustel on praeguse seisuga kaks tõuraamatut, millest üks pärineb 1926. aastast ja teine, Vana-Tori tõuraamat, 2012. aastast. Umbes sajandivanune tõuraamat on jagatud kaheks: ühes on universaalse suuna kaeramootorid ja teises aretussuuna omad. Riik maksab universaalsuuna ­Tori hobustele toetust, kuna tegu on ohustatud tõuga.