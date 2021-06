Näib veidi uskumatu, et paar nädalat tagasi olid toomingad õitest suisa valged ja neid kattis lopsakas lehe­kasukas. Nüüd on toomepuid vallutama asunud toominga-võrgendikoi röövikud, kes mõnel puul ei tihka alles jätta ainsamatki lehte. Nad võivad kogu võra paljaks süüa. Toomingas on aga niivõrd hakkaja, et elab sellise rüüste üle.