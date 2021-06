Vambola Paavo: Teeme kõike hilinemisega

Haridusminister Liina Kersna tõdes hiljuti, et tal on piinlik praeguse olukorra pärast, kui ei teata koolide ventilatsioonisüsteemide tegelikku olukorda. Koolipidajad (omavalitsused) ja koolijuhid on teemale pidevalt tähelepanu juhtinud, hüüdjaks hääleks on nad aga siiani jäänud. ­Riigil oli alati tähtsamaid küsimusi kui koolide korrastamine.