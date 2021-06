Teiste valdadega võrreldes on nakkusjuhte enam Läänerannas, kus seitsme päeva jooksul on tuvastatud kaheksa nakatunut. Nädala jooksul kinnitatud haigusjuhtude suhtarv 100 000 elaniku kohta on Läänerannas 152,6, millega asetsetakse riigis kohalike omavalitsuste pingereas kolmandal kohal. Suurem on näit vaid Kehtna (439,6) ja Antsla vallas (159,2).

Nädala jooksul tuvastati viirus ka kaheksal Pärnu keskuslinna elanikul, neli nakkusjuhtu lisandus Tori valda ja Pärnu osavaldadesse ning kaks Häädemeeste ja Põhja-Pärnumaa valda. Kokku on Pärnumaal nädalaga lisandunud 28 nakatunut.

Viimase kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 86, mis on veidi üle Eesti keskmise (84). Kõrgeim nakatumisnäit on Raplamaal (168), madalaim Järvamaal (7).

Pärnu haiglas on jätkuvalt kolm COVID-19-patsienti. Uusi haigeid pole viimaste päevade jooksul haiglasse juurde tulnud, aga keegi ei ole ka koju saanud.

Eile vaktsineeriti Pärnumaal 867 inimest. Vähemalt ühe süsti on saanud 47,8 protsenti kodumaakonna täiskasvanud elanikest. Vähemasti korra on kaitsepookimine tehtud 33 365 inimesele, kuur on lõpetatud 21 317-l (30,6 protsenti).

Suurim on esimese doosiga süstitute osakaal Hiiumaal, kus täisealistest elanikest on ühe doosi saanud kaks kolmandikku ja väikseim Ida-Virumaal, kus on süstitud üks kolmandik täiskasvanutest.

Läinud ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3683 koroonatesti, neist esmaseks positiivseteks osutus 54 ehk 1,5 protsenti testidest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi nakatunuid Harjumaale, kus viirus tuvastati 26 inimesel. Ida-Virumaale lisandus seitse, Raplamaale kuus, Tartumaale kolm, Põlva-, Valga- ja Võrumaale kaks uut nakkusjuhtu. Jõgeva-, Saare- ja Viljandimaale tuli juurde üks uus nakatunu. Kahel positiivse tulemuse saanul puudus registris elukoht.

Ööpäeva jooksul tuli haiglatesse neli uut COVID-19-haiget, kokku on haiglaravil 61 koroonapatsienti, kelle keskmine vanus on 68 aastat.

Uusi surmajuhtumeid ei registreeritud, kokku on riigis surnud 1266 koroonaviirusega nakatunud inimest.