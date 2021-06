Kas hakkame südalinna vaadet muutma? Mäletan aegu, kui Pärnu Vaasa parki taheti ehi­tada talveks kunstjääga liuväli, mis suure kemplemise ja rahvaküsitluse tulemusel ära jäi. Vaadanud pilte ja lugenud inter­netist ja Pärnu Postimehest, ­kardan, et Vaasa pargi teemal tuleb taas probleeme. Parki on kavandatud spordiväljakud ja muud ehitised, piiratakse tänavaliiklust, mõeldud on teatri­esise parkla kaotamisele. Kas mitte ei pingutata üle?