“Kindel on see, et me seal osaleme. Lahtine on veel, kas alustame alagrupiturniirilt või eelringist. See sõltub sellest, kui palju ja mis tasemel meeskonnad osalevad. Kõik ei ole meie kätes, aga mõlemad variandid on olemas,” rääkis Rannula klubi vahendusel.

Lootsi sõnul on veel vara öelda, kui suur hulk eelmise hooaja mängijaid tiimis jätkab, ent Rannula usub, et umbes pooled. Läbirääkimised käivad ja esiti alustatakse eestlastest. Praeguseks on teada, et üks mullune põhimees, Märt Rosenthal, suundus järgmiseks hooajaks Tartu meeskonda – see lõi tiimi komplekteerimisel kaardid pisut sassi.

“Töö käib, põhimõtteliselt kõikidel positsioonidel. Kui tahame Euroopas konkurentsivõimelised olla, siis peame korraliku põhituumiku saama. Kuna nüüd on Eesti meistriliigas üks sats juures, siis mängijate üle läheb kõvaks võitluseks – Eesti mängijad on praegu kõrges hinnas,” viitas juhendaja tippkonkurentsis debüteerivale Viimsi võistkonnale. “Praegu ma veel nimesid nimetada ei saa, sest keegi pole kindlat jah-sõna öelnud. Loodame, et nädala-kahe pärast oleme juba targemad.”

Rannula kinnitas, et lisajõudu hangitakse ka piiri tagant. Nagu igal aastal, proovitakse hakkama saada maksimaalselt kolme välismängijaga. Räägitud on näiteks mulluse liidri Edon Maxhuniga, kellel on pakkumisi ka kõvematest liigadest ja suurema rahakotiga klubidelt. Seni pole soomlane kuhugi alla kirjutanud ja Rannula sõnutsi tehakse mängujuhile kindlasti omapoolne pakkumine.