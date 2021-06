Galerii ⟩ Suvepealinnas üles seatud rändnäitus julgustab visadusele

Iseseisvuse väljakul avatud näitusel saab tutvuda tosina looga, mis jutustavad, kuidas eksimustest ja luhtumistest on sündinud erilised ideed. Need lood kinnitavad, et tagasilöökide talumine on osa elust ja raskused on enne edu saavutamist sageli paratamatud. “Soovime selle näitusega tähelepanu juhtida laialt levinud väärarvamusele, justkui peaks eesmärkide poole püüeldes alati kõik esimese korraga õnnestuma,” sõnas Tartu ülikooli turunduse peaspetsialist Marleen Otsus.