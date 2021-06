Meelis Milder: Olen kindel, et ei pea Wendres pettuma

Wendre tegevjuhi kabineti suurel töölaual on vaid mõned korralikult virna pandud dokumendid. Mine võta kinni, on see sisseharjunud korraarmastusest või lihtsalt liiga lühikesest ajast selles ametis, aga sisseastujale jätab hea mulje. Milderi suviselt kerge riietus ja vaba suhtlusstiil loovad omakorda mõnusa õhkkonna pikemaks vestluseks. Suurt juhti ja tunnustatud juhtimiseksperti tema olekust küll kusagilt välja ei paista.

Paraku peame alustama sellest, et Wendre on olnud viimasel ajal paljudel hambus seoses ajakirjanduses levinud infoga halvast sisekliimast ja juhtimisvigadest. Kuidas kommenteerite?

Asi sai alguse Äripäeva artiklist, mis oli selgelt halva alatooniga ja kunstlikult seoseid loov. Kui võrdlesin seda oma varasemate teadmistega Wendrest, siis ei klappinud need kaks pilti omavahel kuidagi. Kuna Baltika ja Wendre on mõlemad oma ala juhtivad ettevõtted nii väikesel Eesti kui pisut suuremal Balti turul, siis olin olukorraga päris hästi kursis. Kõik see tekitas väga ebameeldiva tunde. Minu peas oli Wendre hästi efektiivne tootmise arendamisele orienteeritud ettevõte koos suurepärase müügivõrguga. Sellist tulemust saavad teha ainult väga pühendunud inimesed. Ent mõistsin, et mingi probleem seal peab olema.