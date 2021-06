Tellijale

Nii maakohtu motiveeritud otsuse selgitustest kui Kikerpilli intervjuus räägitust selgub, et kõik, mida prokurör Gardi Anderson Tarrastele ette heitis, leidis kohtus tõendamist. Kuigi Tarraste kaitsja Rünno Roosmaa lausus otsuse teatavaks tegemise järel, et on lahendiga väga rahul, ei leidnud tema ega ta kaitsealuse versioon juhtunu kohta kinnitust.

Küll ei langenud kokku kohtukoosseisu ja prokuröri arusaam õiglasest karistusest. Anderson ütles juba vahetult pärast otsuse kuulutamist, et kaebab selle edasi.

Survet mõista Tarrastele eluaegne vangistus avaldasid kohtule ka tapetute lähedased ja avalikkus. Nagu Kikerpill nendib, peab kohus vaatama igat kaasust laiemalt.

Kikerpill toonitab intervjuu algul, et räägib kogu kohtukoosseisu eest. Ta toob esile, et rahvakohtunikud tulevad juhuvali­kuga.

Kas teil tekkis rahvakohtunikega enne otsuse langetamist vaidlusi?

Need on sellised nõupidamistoa asjad. Nii palju võin ma öelda, et otsus sündis meil suures üks­meeles.

Küsimus polnud ju kuriteo tõendatuses, vaid karistuses. Nii nagu tavaliselt on, huvitab avalikkustki kõige rohkem karistus. Paratamatult on kannatanud emotsionaalselt kõige rohkem üles köetud. Siis tundub iga karistus liiga väike. On näiteid, kus on mõistetud eluaegne vangistus ja keegi ikka ütleb: “Kahju, et surmanuhtlus on ära kaotatud.”