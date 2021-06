Viimase kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 69,6, mis ületab Eesti keskmist (64,1). Maakondadest on kõrgeim näit Rapla- (186,3) ja väikseim Järvamaal (6,6).

Eile vaktsineeriti 627 kodumaakonna elanikku. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud 48,7 protsenti täisealistest ehk 33 966 inimest, kellest 23 061 (33,1 protsenti) on kuuri lõpetanud.

Enim on vaktsineerituid Kihnu vallas, kus vähemalt üks doos on manustatud 58 protsendile täiskasvanutest. Kõige vähem on vaktsineerituid Tori vallas, kus esmasüsti on saanud 45,5 protsenti täisealistest elanikest.