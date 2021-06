2006. aastal valminud rannapromenaadi osaline renoveerimine võeti ette selleks, et parandada promenaadi üldist väljanägemist ning pakkuda külastajatele tänapäevasemaid söögi- ja ajaveetmiskohti. “Suvepealinna rand on esindusrand, kuhu tullakse Eestist ja kaugemaltki. Peame igal aastal pakkuma midagi atraktiivset ja tänavu rõõmustab meie külastajaid uuenenud promenaad,” rääkis Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Side tänava pikenduselt tulija märkab esmalt uut asfaltteed, mille kaudu operatiivsõidukid ja ranna teenindajad plaažile saavad sõita. Sellel teel tohib sõita ainult linnavalitsuse kirjalikul loal, külastajatele on veerandsada autot mahutav tasuline parkla ja uued jalgrattahoidlad.

Kes rannas tasuta vett juua soovib, võiks kodust tühja pudeli või topsi kaasa võtta ja selle AS Pärnu Vee kraani all täita. Side tänava pikenduse veekraani leiab enne puitplatvormidel asuvaid konteinereid, teised kaks paiknevad Lehe tänava pikendusel laste mänguväljaku ääres ja naisteranda viiva tee otsas. Kraani all võib käsi ja jalgu pesta.