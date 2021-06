Aula sai tegelikult juba märtsis valmis, kuid senini ei olnud nad koroonaviiruse ohu tõttu avamispidustusi pidanud. Nüüd sai see ruum pühitsetud. “Kool on oma aulat ootanud juba 50 aastat. Nii et meie unistus on lõpuks täitunud!” lausus direktor.