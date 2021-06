GALERII ⟩ Taaramäe ja Sander tulid Eesti meistriks

“Minu juunikuu peamiseks eesmägiks oligi edukas esinemine eraldistardi Eesti meistrivõistlustel. Trenni olen viimasel ajal pigem vähe teinud, ca kaks tundi korraga, et Vueltaks võimalikult hästi välja puhata,” kommenteeris Taaramäe pressiteate vahendusel, et ootab juba augustis toimuvat suurtuuri. “Olengi viimasel ajal palju just temposõidurattaga treeninud ja spetsiaalseid harjutusi teinud. Teadsin täpselt, mis tasemel ma olen ja kuidas tänast sõitu sõita. Sõitsin vastavalt oma võimetele ja olin enesekindel.”