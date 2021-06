Graafikud ⟩ Pärnumaa koroonanäit ületab riigi keskmist ühe valla tõttu

Kolm esmast nakatunut elab Tori vallas, üks Pärnu keskuslinnas ja üks osavallas ja üks Läänerannas.

Viimase nädala jooksul oli positiivseid 24, kellest 11 elab Lääneranna vallas. Kokku on kodumaakonnas pandeemia jooksul andnud positiivse proovi 5506 inimest.

Viimase kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 60,3, mis on riigi keskmisest kõrgem (56,1). Suurim nakatumisnäit on Raplamaal (186), väikseim Järvamaal (7).

Lääneranna valla seitsme päeva nakatumisnäit jääb alla vaid ühele omavalitsusele Eestis - Kehtnas on näit 220, Läänerannas 210. FOTO: Riigi Situatsioonikeskus

Pärnu haiglasse tuli eile üks patsient, kes ravilasse tuli muu haigusega, aga kaasuva tõvena on tal koroonaviirus.

Ööpäevas manustati maakonnas 874 vaktsiinidoosi. Esimene süst on tehtud kokku 34 091 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 24 493 inimesel (35,1 protsenti täisealistest). Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 48,9 protsenti.

Viimasel ööpäeval analüüsiti Eestis 3832 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 56 ehk 1,5 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 21 inimesel. Ida-Virumaale lisandus nakatunuid 12, Raplamaale viis, Tartumaale kolm, Saare- ja Lääne-Virumaale kaks ning Võru- ja Läänemaale üks. Kolmel positiivse testitulemuse saanul puudus egistris märgitud elukoht.

Ööpäeva jooksul avati haiglates neli COVID-19-haiguslugu. Kokku on haiglaravil 52 patsienti, kellest viis on intensiivravil ja neist omakorda juhitaval hingamisel kaks inimest. Patsientide keskmine vanus on 67 aastat ja üle 60aastased on 35.

Eile ei registreeritud koroonasurmasid. Kokku on Eestis surnud 1267 koroonaviirusega nakatunud elanikku.

Tänahommikuse seisuga on kaitsesüste tehtud kokku 536 363 inimesele, kellest 379 803-l on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Ööpäevaga manustati 14 111 doosi.